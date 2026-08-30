Москва30 авгВести.На территории Запорожской области за прошедшие 24 часа от ударов ВСУ пострадали пять мирных жителей. Такие сведения привел губернатор Евгений Балицкий.
Он отметил, что все пострадавшие – из Васильевки.
При атаке на торговый павильон ранения получили женщины 1964 и 1978 годов рождения, а также мужчины 1968 и 1980 гг. рождениянаписал он в национальном мессенджере
Пятый мирный житель города пострадал при другой атаке со стороны Украины.
Нанесен ущерб многоквартирному жилому дому, частному жилому домовладению, а также гражданским грузовым автомобилям.