В Запорожской области за сутки пострадали пять мирных жителей

Пять мирных жителей пострадали за сутки при атаках ВСУ на Запорожскую область В Запорожской области за сутки пострадали пять мирных жителей

Москва30 авг Вести.На территории Запорожской области за прошедшие 24 часа от ударов ВСУ пострадали пять мирных жителей. Такие сведения привел губернатор Евгений Балицкий.

Он отметил, что все пострадавшие – из Васильевки.

При атаке на торговый павильон ранения получили женщины 1964 и 1978 годов рождения, а также мужчины 1968 и 1980 гг. рождения написал он в национальном мессенджере

Пятый мирный житель города пострадал при другой атаке со стороны Украины.

Нанесен ущерб многоквартирному жилому дому, частному жилому домовладению, а также гражданским грузовым автомобилям.