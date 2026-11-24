При пожаре на заводе пиротехники в Кубринске погибли 15 человек

Число жертв пожара на заводе пиротехники в Кубринске возросло до 15 При пожаре на заводе пиротехники в Кубринске погибли 15 человек

Москва24 ноя Вести.Пятнадцать человек стали, по уточненным данным, жертвами пожара, который произошел днем 28 сентября на фабрике пиротехники в селе Кубринск Ярославской области. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал о 14 погибших и одной пострадавшей. Женщину направили на лечение в Ярославль. Тогда же говорилось, что взрывной волной повредило 22 многоквартирных дома, жители которых в начале октября уже получили компенсации за ущерб.

28 сентября 2026 года … на территории … опасного производственного объекта произошло возгорание, в результате которого 15 человек погибли сказано в релизе, который имеется в распоряжении агентства

В силовых структурах региона агентству сообщили, что в уточненные данные не входит пострадавшая женщина. Точное количество погибших будет ясно по итогам проведенных экспертиз.

В публикации также говорится, что 25 ноября Фрунзенский районный суд Ярославля рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания под стражей директора завода пиротехники "Салют Юг" Алексея Пронина.

Ранее ему предъявлено обвинение по двум статьям - нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.