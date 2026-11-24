Москва24 ноя Вести.В России следует ужесточать контроль государственных закупок. В частности, необходим на каждом этапе мониторить ситуацию с выделенными на определенное задание бюджетными средствами. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Кабанов таким образом комментировал задержание губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

То есть не когда "все украдено до нас" и выведено в какую-то этническую ОПГ вместе с чиновниками, а когда только начинаешь говорить о закупках, то следует обосновать, на что будут тратиться бюджетные средства, а также мониторить, когда и как эти деньги тратятся. Это тоже несколько этапов отметил он

По словам Кабанова, истории, когда выявлялись хищения бюджетных средств, происходили и ранее.

Мы с вами помним, про защитные сооружения в Курской области или про то, как у нас дамбы строились. Это что, никто не видел? Видели, но процедуры [мониторинга] нет. Поэтому я говорю, что у нас должна быть система мониторинга в несколько этапов - с момента попытки получить бюджетные деньги на какой-то проект, обосновать их, и все исполнять подчеркнул он

Накануне стало известно, что губернатор Чибис, ставший фигурантом уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере, растрате и незаконных валютных операциях, был задержан в качестве подозреваемого.