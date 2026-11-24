Член СПЧ Кабанов заявил о необходимости конфискации имущества у коррупционеров Член СПЧ Кабанов: к попавшимся на коррупции необходимо применять конфискацию

Москва24 ноя Вести.Необходимо ужесточать меры наказания в отношении тех, кто попался на коррупции. Такое мнение ИС "Вести" высказал председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Он подчеркнул, что для чиновников, которых уличают в хищениях, необходимо усиливать меры воздействия.

А чего ему [фигуранту] бояться, если он знает, что он получит лет 8-12, а через четыре-пять лет выйдет? А мы говорим о государственной измене. Если бы было ужесточение законодательства, то последовала бы полная конфискация. И срок наказания был бы от 15 до 25 лет. И от него бы требовалось воспроизвести деятельное раскаяние, а именно возместить ущерб, чтобы смягчить наказание заявил он

Кабанов подчеркнул, что наказание для попавшихся на коррупции может быть даже мягче, чем для подростков, которых обманули и завербовали аферисты.

У нас порой подросткам дают более серьезный срок, чем получают те, кто наносит многомиллиардный ущерб сказал он

Накануне стало известно, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ставший фигурантом уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере, растрате и незаконных валютных операциях, был задержан в качестве подозреваемого.