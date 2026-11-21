Эксперт Сейфуллин: главное в борьбе с коррупцией – неотвратимость наказания В Казахстане считают профилактику коррупции важной, как и наказание виновных

Москва21 ноя Вести.Борьба с коррупцией должна включать не только привлечение виновных к ответственности, но и профилактику правонарушений, при этом главное – неотвратимость. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву заявил казахстанский политический обозреватель Адиль Сейфуллин.

Эксперт отметил, что в Казахстане объявлена "народная стройка", и выразил опасение, что недобросовестные участники могут попытаться присвоить часть выделенных на нее средств.

В первую очередь борьба с коррупцией – это ведь не только когда наручники надевают? Борьба с коррупцией – это превенция, это разъяснение. Сейчас у нас объявлена народная стройка. Коррупционная мафия уже потирает руки в надежде часть этого пирога прибрать к рукам. Поэтому президент и говорит, о том, что коррупционеры напрямую враги государства, враги общества, и мы будем с ними бороться очень жестко…понятно, что у нас тоже многие к этому призывают, но все-таки нужно понимать, что самое главное – не жесткость наказания, а неотвратимость пояснил Сейфуллин

По его словам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев называет коррупционеров врагами государства и общества и выступает за жесткую борьбу с этим явлением.

Ранее сообщалось, что глав двух крупнейших компаний Казахстана задержали по подозрению в коррупции.