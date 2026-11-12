Москва12 ноя Вести.Детали переговоров, на которые никто не обратил внимания. Что было впервые, что осталось за кадром, а что изменилось спустя почти девять месяцев после предыдущего раунда, не так просто расшифровать. Специальный корреспондент телеканала "Россия 24" Елизавета Храмцова, освещавшая трехстороннюю встречу России, США и Украины, о том, как понимать диалог в Абу-Даби.

Усиление позиций

Традиции и законы принимающей стороны не могли не повлиять на режим работы десятков российских журналистов, прилетевших в Абу-Даби спустя почти 9 месяцев после предыдущего раунда трехсторонних переговоров. Об аккредитации на саму площадку, где встречались делегации, речь даже не шла. О том, что самодеятельность в виде съемок передвижения кортежей по городу вполне могла закончиться штрафом, если не арестом, всех предупредили заранее. В странах Залива не приветствуется, когда в привычном пейзаже появляются камеры на штативах.

"А слова были?" - стандартный вопрос коллегам-репортерам, которых собрали в пул, то есть в ограниченную группу журналистов, допущенных на протокольную съемку. Это несколько минут, когда участники переговоров позируют перед камерами до начала предметного разговора. В этот раз СМИ получили 8 минут тех самых слов. Да каких! Представители каждой делегации рассказали о том, что они хотели бы выделить в повестке

За те месяцы, что прошли между встречами в Абу-Даби, американский переговорщик, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, впервые побывал в Киеве (Москву он уже успел посмотреть не один раз). И когда он назвал Россию и Украину "прекрасными странами", сложилось ощущение, что это не фигура речи. Кажется, за эти месяцы представители Белого дома куда лучше поняли, с какого масштаба трагедией им приходится разбираться.

По тому, как много внимания американские посредники уделяли фундаментальным вопросам (от первопричин кризиса до механизмов, которые не допустят его повторения), в этот раз стало очевидно: Вашингтону уже не интересно найти самое простое из решений.

От российской стороны появились перед камерами люди, чьи лица обычно строго засекречены. Офицеры Генштаба и ФСБ сразу после завершения второго рабочего дня весьма коротко, но все же отвечали на вопросы журналистов, а ведь возможность не пересекаться с прессой у них точно была

Тем удивительнее было наблюдать, что киевские мастера адаптации к каким угодно обстоятельствам почти не стали менять состав переговорной команды.

Задача трех тел

Движение предсказуемо и описывается относительно простыми уравнениями, если надо спрогнозировать траекторию для двух тел. И в Абу-Даби киевская делегация всеми силами старалась упростить задачу до привычной ей концепции "Есть мы, единый западный мир, а против нас - одна Россия".

Отсюда и заявления о том, что особых ожиданий от нынешней встречи не было. И отчаянные попытки выбить место за столом переговоров для европейских партнеров.

Поздно вечером в среду, когда российская делегация уже улетела из ОАЭ, в одном из отелей Абу-Даби в кафе на веранде сидели советник британского премьера по нацбезопасности и две его помощницы. И явно не отдыхали. Все трое либо листали документы, либо что-то печатали на компьютерах. В свое время Джонатану Пауэллу довелось поучаствовать в ирландском урегулировании, но нынешнее положение Киева даже такому сверхопытному переговорщику не дает возможности выдохнуть.

Смещение центра силы

В Абу-Даби никто не умирает от жары. Кондиционеры работают на полную мощность круглые сутки. Экономить воду - зачем? Климат здесь пустынно-тропический, но оплата коммунальных счетов тут еще никому не заменила поездку за продуктами. Здесь можно за столиком в кафе оставить сумку с кошельком и отойти хоть на 3 минуты, хоть на 15. Не украдут.

Это же не Европа

Персидский залив с его небоскребами, сверходоходами и социальными гарантиями, одним словом, благополучием стал точкой для переговоров в формате Россия-США-Украина совершенно не случайно.

Давно ушли времена, когда на ОАЭ, Катар или Саудовскую Аравию люди в костюмах-тройках могли пренебрежительно смотреть как на источник бесконечных ресурсов. Даже если взглянуть на страны Залива только в контексте специальной военной операции, видно, что они сознательно выбрали миротворческую позицию.

Так, при поддержке Дохи происходит воссоединение семей, нередко прямо на территории посольства Катара в Москве. А в Абу-Даби участников переговоров приветствуют члены правящей династии: зимой делегатов принимал президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, в этот раз о надежде на успех заявил другой сын основателя государства, глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

И кажется, все больше жителей Европы смотрят на этот суверенный политический курс как на роскошь

Потеряв даже возможность регулировать температуру в своих домах, они теперь разве что могут выбирать, как подсластить ситуацию: классической газировкой с сахаром или диетической с заменителем.

Даже природа во второй день переговоров показала, кому судьба благоволит больше. В среду вечером в Абу-Даби поднялся сильный ветер, дышать стало заметно проще и даже прошел дождь. Здесь это считают не просто хорошим знаком - благословением.