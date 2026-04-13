Москва13 апр Вести.Россия выступает за упорядоченный подход к формированию цен на рынке нефти, заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести" глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, комментируя ситуацию вокруг блокады Ормузского пролива.

Конечно же, нам тоже не выгодны такие стресс-сценарии. Нам удобнее работать на плановых показателях, надолго. Когда [в цене на нефть] такие скачки вверх-вниз, они ничего хорошего не несут, в том числе и производителям