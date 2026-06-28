Москва28 июн Вести.С середины июня гортензии начинают формировать бутоны. Применение нормирующей обрезки на отдельных сортах позволит кусту сформировать крупные цветочные шапки. Об этом заявила ИС "Вести" цветовод Любовь Аристархова.

Браться за секатор стоит в период появления цветочный завязей. Прореживание кроны позволит гортензии перенаправить питание на развитие крупных соцветий, отметила специалист.

Побеги у гортензии бывают очень разные. Бывают сильные: прямые, хорошие, а бывают совсем маленькие, мелкие. Мелкие побеги вряд ли выдадут большие шапки у гортензии и вряд ли вообще зацветут. Поэтому как раз их… будем обрезать, чтобы не оттягивали питание куста на себя. [Применение нормирующей обрезки] зависит и от сорта, и от того, как была обрезана раньше гортензия, как она сейчас растет