Daily Telegraph: послание Наполеона расшифровали спустя 217 лет с помощью ИИ Daily Telegraph: послание Наполеона было расшифровано при помощи GPT-6 Astra

Москва2 окт Вести.Содержание зашифрованного послания от французского императора Наполеона I Бонапарта (1769-1821) своему генералу было раскрыто спустя 217 лет благодаря искусственному интеллекту. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph.

Автором достижения стал Картер Черч, инженер по ИИ компании SentinelOne, специализирующейся на кибербезопасности. Для расшифровки и транскрибирования послания он задействовал систему OpenAI GPT‑6 Astra.

Сама записка была направлена в 1809 году по указанию Наполеона его пасынком Эженом де Богарне и состояла из 1,3 тыс. зашифрованных знаков - там использовались цифры, обычные буквы, греческие буквы и различные условные символы. Шифр к документу, получателем которого выступал генерал Огюст Фредерик Луи Мармон, потерялся, поэтому на протяжении более двух веков смысл послания оставался загадкой.

В публикации сообщается, что GPT-6 Astra расшифровала символы за шесть часов: сначала сверила их с результатами криптографов, потом методом „имитации отжига“ перебирала различные варианты слов и сопоставляла их с текстами Мармона.

В послании генералу предписывалось готовиться к маршу и не позволять себе быть "запуганным несколькими отрядами или сборищем сброда". В письме также говорилось, что Австрия "будет немедленно атакована со всех сторон".

Черч признался, что никогда не интересовался расшифровкой, но был вдохновлен достижением разработчика Картера Леффена, который с помощью нейросети OpenAI GPT-6 Astra расшифровал радиограмму 1941 года.

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