Путин напомнил о подвиге советского ракетчика Петрова в контексте ИИ в армии

Путин, говоря об ИИ в армии, напомнил подвиг советского ракетчика Петрова Путин напомнил о подвиге советского ракетчика Петрова в контексте ИИ в армии

Москва1 окт Вести.Советский подполковник Станислав Петров в сентябре 1983 года распознал ложный сигнал о ракетном нападении и предотвратил ответный удар. Любой искусственный интеллект не смог бы обнаружить ошибки, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российский лидер рассказал, как подполковник Петров получил ложный сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. Опытный офицер распознал ошибку в сигнале техники о запуске пяти американских баллистических ракет и не стал запускать процедуру ответного удара.

Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы. И оказался прав сказал Путин

Глава государства предложил задуматься о том, какие были бы последствия неверного выбора и том, мог бы искусственный интеллект отреагировать также как человек.

При этом российская армия в зоне спецоперации активно применяет вооружение с искусственным интеллектом. Так, 17 августа руководитель проекта по гуманитарному разминированию Бари Муртазин заявил, что российские дроны обучили обнаруживать боеприпасы при помощи ИИ.