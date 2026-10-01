Путин вспомнил историю о советском ракетчике на фоне внедрения ИИ в ВПК Путин сравнил боевое решение советского ракетчика Петрова с алгоритмами ИИ

Москва1 окт Вести.По мере роста интеграции технологий искусственного интеллекта (ИИ) в оборонную сферу значение принятых ими решений будет возрастать. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства отметил, что, несмотря на скорость алгоритмов, люди обладают интуицией, чутьем и способностью находить нестандартные выходы из ситуаций, которые иногда оказываются единственно верными.

Президент вспомнил исторический эпизод от сентября 1983 года, когда подполковник Станислав Петров находился на боевом дежурстве и получил предупреждение системы раннего обнаружения о пуске пяти межконтинентальных ракет с территории США.

Путин указал, что стандартная машина или алгоритм расценили бы поступившие данные как прямой повод для нанесения ответного удара, но опытный офицер усомнился в достоверности информации, предотвратил эскалацию и оказался абсолютно прав.

По мнению российского лидера, в аналогичных обстоятельствах искусственный интеллект мог бы повести себя иначе.

Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара заявил Владимир Путин

Он подчеркнул, что такие технологии способны повышать результативность вооружений, но вместе с тем увеличивают разрушительный потенциал будущих противостояний.