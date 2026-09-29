Финалист ArtMasters: ИИ не замена творцу, но хороший помощник Финалист ArtMasters Сперанская оценила роль ИИ в творчестве

Москва29 сен Вести.Искусственный интеллект не является заменой творческому человеку, а представляет собой вспомогательный инструмент. Об этом ИС "Вести" рассказала финалист чемпионата творческих компетенций ArtMasters Наталья Сперанская.

Искусственный интеллект — это не замена какому-то творцу, какому-то специалисту. Это помощник, тот инструмент, который поможет ускорить процесс создания чего-либо, сделать его проще, разнообразнее. Но ни в коем случае это не замена ни знаниям, ни навыкам, ни умениям что-то делать своими руками сказала она

В ходе чемпионата Наталья Сперанская представила созданный при помощи ИИ фильм, в котором главным персонажем был писатель Николай Гоголь.

У нас была довольно сложная компетенция: мы делали короткометражный фильм, но нас оценивали не как режиссеров, операторов-постановщиков, нас оценивали именно как промт-инженеров. Было важно, как мы выстраивали цепочку для создания фильма полностью с помощью искусственного интеллекта. Истории распределялись жеребьевкой, у меня был Гоголь поделилась она

ArtMasters – национальный открытый чемпионат творческих компетенций и масштабная российская экосистема по формированию кадрового потенциала творческих индустрий в России.