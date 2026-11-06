Москва6 ноя Вести.ДТП с участием дикого животного произошло на трассе Раздольное – Хасан. Водитель сбил леопарда, хищник погиб, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla Axio 1981 года рождения, двигаясь по автодороге Раздольное – Хасан в районе села Кравцовка, совершил столкновение с дальневосточным леопардом, выбежавшим на проезжую часть. В результате ДТП транспортное средство опрокинулось. Дикое животное от полученных повреждений погибло. Водитель автомобиля обратился за медицинской помощью