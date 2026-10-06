Автомобиль врезался в медведя в Томской области, три человека пострадали

В Томской области три человека пострадали в ДТП с медведем Автомобиль врезался в медведя в Томской области, три человека пострадали

Москва6 окт Вести.Вечером, 5 октября, в Томской области автомобиль, в котором находилось три человека, врезался в вышедшего на дорогу медведя и опрокинулся в кювет. Об этом сообщает УМВД России по Томской области.

На 9-м километре автодороги "Камаевка - Асино – Первомайское", автомобилем "Форд Мондео", под управлением 28-летнего водителя, совершен наезд на медведя, вышедшего на проезжую часть говорится в сообщении

Все люди, находившиеся в автомобиле, госпитализированы с травмами. Медведь погиб на месте.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.