Москва6 октВести.Вечером, 5 октября, в Томской области автомобиль, в котором находилось три человека, врезался в вышедшего на дорогу медведя и опрокинулся в кювет. Об этом сообщает УМВД России по Томской области.
На 9-м километре автодороги "Камаевка - Асино – Первомайское", автомобилем "Форд Мондео", под управлением 28-летнего водителя, совершен наезд на медведя, вышедшего на проезжую частьговорится в сообщении
Все люди, находившиеся в автомобиле, госпитализированы с травмами. Медведь погиб на месте.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.