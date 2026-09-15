Москва15 сенВести.В Томской области водитель автомобиля Toyota Land Cruiser съехал в кювет, чтобы избежать столкновения с медведем, который вышел на дорогу, сообщает региональное УМВД в MAX.
ДТП произошло вечером 14 сентября в Верхнекетском районе – на автодороге Колпашево – Белый Яр.
42-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, заметив на проезжей части медведя, допустил съезд в правый кювет, где произошло опрокидывание транспортного средстваговорится в сообщении
В результате этого происшествия 55-летний пассажир автомобиля с травмами доставлен в медучреждение, проинформировали в полиции.