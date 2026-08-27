Москва27 авг Вести.За практику принудительной контрацепции, которой датские власти подвергали жительниц Гренландии для контроля за уровнем рождаемости на острове, женщины получат компенсации. Размер компенсации утвердил парламент Дании.

Компенсация составит 300 тысяч крон, сообщает агентство Ritzau. Это $46,73 тыс., что эквивалентно сумме в 3 миллиона 972 тысячи рублей.

Эта компенсация - лишь верхушка айсберга. Это меньшее, что мы можем сделать отметил член парламента Дании от Гренландии Карсок Хег-Дам

Внутриматочные спирали с 1960-х годов вплоть до 1991 года устанавливали в Гренландии несовершеннолетним девушкам и женщинам после родов или прерывания беременности. Зачастую это делалось без ведома пациенток или их согласия.

143 женщины после принудительной контрацепции предъявили иски правительству Дании на 43 миллиона крон. Это более 6,1 миллиона долларов или 518 миллионов рублей. Женщины считают, что Дания проводила на острове политику геноцида.

6-7 сентября в Гренландию приедет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен для заключения соглашения об обеспечении безопасности этой территории, являющейся датской автономией. Вопрос о безопасности Гренландии стал актуальным для европейцев после намерений Дональда Трампа сделать остров американским до истечения его президентского срока.