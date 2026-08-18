Датские призывники впервые прибыли на службу в Гренландию

Датские призывники впервые направлены в Гренландию, названы их задачи Датские призывники впервые прибыли на службу в Гренландию

Москва18 авг Вести.Группа датских призывников впервые направлена в Гренландию. Об этом сказано на сайте Вооруженных сил Дании.

Согласно этой информации, первая группа военных Шлезвигского пехотного полка, призванных на 11-месячную службу в феврале, прибыла в аэропорт города Нуук в начале августа.

В материале сказано, что у призывников несколько задач. Так, им нужно будет отрабатывать и развивать военные навыки на незнакомой местности, принимать участие в оперативной службе во время учений Arctic Endurance.

И сотрудничать со своими гренландскими коллегами в рамках базовой подготовки в Арктике говорится в сообщении

После службы в Гренландии солдаты продолжат обучение в Дании.

В мае телеканал TV2 сообщал, что датские призывники будут задействованы в Гренландии для выполнения части работы строевых солдат.