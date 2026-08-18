Москва18 авгВести.Группа датских призывников впервые направлена в Гренландию. Об этом сказано на сайте Вооруженных сил Дании.
Согласно этой информации, первая группа военных Шлезвигского пехотного полка, призванных на 11-месячную службу в феврале, прибыла в аэропорт города Нуук в начале августа.
В материале сказано, что у призывников несколько задач. Так, им нужно будет отрабатывать и развивать военные навыки на незнакомой местности, принимать участие в оперативной службе во время учений Arctic Endurance.
И сотрудничать со своими гренландскими коллегами в рамках базовой подготовки в Арктикеговорится в сообщении
После службы в Гренландии солдаты продолжат обучение в Дании.
В мае телеканал TV2 сообщал, что датские призывники будут задействованы в Гренландии для выполнения части работы строевых солдат.