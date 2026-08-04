Датскую принцессу Изабеллу призвали в армию для усиления обороны

Датскую принцессу Изабеллу призвали на военную службу Датскую принцессу Изабеллу призвали в армию для усиления обороны

Москва4 авг Вести.Датская принцесса Изабелла, 19-летняя старшая дочь короля Фредерика и королевы Марии, призвана на военную службу в рамках программы укрепления обороны страны, сообщает газета The Independent.

Прибыв в военные казармы в городе Слагельсе, принцесса начала свой 11-месячный срок службы.

Призыв Изабеллы соответствует условиям новой оборонной политики, принятой в Дании в 2024 году. Теперь датские женщины несут обязательную военную службу, продолжительность которой увеличена с четырех до 11 месяцев.

Принцесса Изабелла стала одной из 1,6 тыс. новобранцев, призванных в августе на военную службу. При этом ежегодное количество призывников в Дании увеличат к 2033 году с 5 тыс. до 7,5 тыс. человек.

Новобранцы, в том числе принцесса Изабелла, пройдут пятимесячную основную подготовку, за которой последуют шесть месяцев военной службы.

Вооруженные силы Дании создают новые подразделения, такие как взвод беспилотников в Командовании специальных операций. По мнению властей, это соответствует новым требованиям к обороне и укрепляет национальную безопасность.