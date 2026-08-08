МО Белоруссии ввело новые правила постановки женщин на воинский учет Новые правила постановки женщин на воинский учет ввели в Белоруссии

Москва8 авг Вести.Министерство обороны Белоруссии обновило перечень специальностей, которые необходимы для ВС страны, других войск и воинских формирований, по которым женщины получили подготовку и подлежат первоначальному приему на воинский учет.

Соответствующее постановление ведомства размещено на Национальном правовом интернет-портале.

Первоначальному приему на воинский учет подлежат женщины с 19 лет, прошедшие подготовку по ряду специальностей среднего специального, общего высшего и специального высшего образования, а также переподготовку руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование.

В частности, речь идет о таких специальностях, как фельдшер-ветеринар, фельдшер-акушер, помощник врача, медсестра, фельдшер-лаборант; фармацевт, врач, провизор, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, медсестра-анестезист, рентгенолаборант, операционная медсестра и военный фельдшер.