В Дании впервые в истории начали призывать женщин в армию Дания утроила срок военной службы и начала призыв женщин

Москва3 авг Вести.В Дании стартовал первый в истории страны призыв женщин на военную службу. Одновременно с этим власти увеличили срок обязательной службы почти в три раза — с четырех до одиннадцати месяцев, сообщает агентство Reuters.

Решение об ужесточении призывной политики принято на фоне роста напряженности вокруг ситуации на Украине и необходимости усиления военного присутствия в Арктике. В рамках новой стратегии Дания впервые за долгое время направляет новобранцев в Гренландию: рота из более чем ста человек прибудет на остров в августе для смены профессиональных военных.

Согласно новым правилам, призывники проходят пятимесячный курс подготовки, после чего несут службу еще полгода. Общая продолжительность пребывания в войсках таким образом достигает почти года. Ранее система отбора в датскую армию опиралась на жеребьевку среди здоровых мужчин, однако на практике дефицита кадров не наблюдалось, так как вооруженные силы в основном пополнялись добровольцами.