На Кубани задержали дебошира, разбившего стекла в школе и нескольких магазинах

Дебошира, громившего станицу Голубицкую, поместили в специальное медучреждение На Кубани задержали дебошира, разбившего стекла в школе и нескольких магазинах

Москва1 ноя Вести.В станице Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края задержали дебошира, который громил здания и автомобили, сообщает региональный главк МВД России.

В дежурную часть ОМВД России по Темрюкскому району вечером 31 октября поступило порядка десяти сообщений о бесчинствах в станице Голубицкой. Граждане сообщали, что по Узкому переулку идет неизвестный мужчина с ножом и разбивает все на своем пути.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя. Им оказался 42-летний уроженец Новосибирской области. Мужчину поместили в специальное медицинское учреждение.

В результате происшествия пострадавших нет, повреждены стекла нескольких магазинов, автомобиля и первого этажа местной школы. Предварительный ущерб составляет более 150 000 рублей отмечается в публикации

По факту случившегося полицейские начали проверку по статье УК РФ об умышленных уничтожении или повреждении имущества.