Деда Архимеда объявили в розыск по уголовной статье Блогер-иноагент Пуркин объявлен в розыск

Москва12 сен Вести.МВД России объявило в розыск блогера-иноагента Дмитрия Пуркина, он же Дед Архимед. Это следует из базы данных МВД РФ.

Уточняется, что Пуркина разыскивают по уголовной статье.

Пуркин Дмитрий… Основание для розыска: разыскивается по статье УК говорится в карточке

16 мая 2025 года Пуркина включили в реестр иноагетов Министерства юстиции.

Кроме того, в июне он был оштрафован на 50 тысяч рублей – блогер не помечал свои сообщения плашкой иноагента.

По данным из открытых источников, Пуркину 52 года. В 2017 году он запустил YouTube-канал, где публиковал песни собственного сочинения. Как утверждает сам блогер, он уехал из России.