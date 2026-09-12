Москва12 сенВести.МВД России объявило в розыск блогера-иноагента Дмитрия Пуркина, он же Дед Архимед. Это следует из базы данных МВД РФ.
Уточняется, что Пуркина разыскивают по уголовной статье.
Пуркин Дмитрий… Основание для розыска: разыскивается по статье УКговорится в карточке
16 мая 2025 года Пуркина включили в реестр иноагетов Министерства юстиции.
Кроме того, в июне он был оштрафован на 50 тысяч рублей – блогер не помечал свои сообщения плашкой иноагента.
По данным из открытых источников, Пуркину 52 года. В 2017 году он запустил YouTube-канал, где публиковал песни собственного сочинения. Как утверждает сам блогер, он уехал из России.