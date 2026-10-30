Москва30 окт Вести.Международная федерация хоккея на льду (IIHF) уже признала решение суда о допуске сборных РФ к своим соревнованиям, хотя и недовольна им, заявил ИС "Вести" министр спорта РФ Михаил Дегтярев, процитировав в связи с этим высказывание президента России Владимира Путина.

Хочу подчеркнуть, что Всемирная федерация хоккея уже признала решение публично. Она им недовольна, конечно, потому что выступала в суде против нас, но она будет исполнять это решение. И, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, я не помню год - "Нравится — не нравится, терпи, моя красавица". Вот что можно сказать функционерам во Всемирной федерации хоккея заявил Дегтярев

Международная федерация хоккея ранее выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который допустил российские сборные ко всем турнирам под эгидой федерации с немедленным вступлением в силу.