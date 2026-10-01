Москва1 окт Вести.Уголовное дело основателя детского хосписа "Дом с маяком" Лидии Мониавы передано в центральный аппарат следственного комитета РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемой Михаила Бирюкова.

Сегодня уголовное дело в отношении Лидии Мониавы должно было быть передано в суд, но внезапно, по словам следователя, дело было истребовано в центральный аппарат. Об основаниях и последствиях такого решения мы можем только догадываться. Но, как и в эти выходные, мы вместе продолжаем готовиться к суду написал представитель защиты

Ранее сообщалось, что В Москве Симоновский суд по ходатайству следствия ввел ограничения для Лидии Мониавы. Главе благотворительного фонда "Дом с маяком" запрещены определенные действия до 30 октября. 2 сентября следственный комитет предъявил ей обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.