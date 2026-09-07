Москва7 сен Вести.Основательница хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава вела себя странно после прохождения обучения в Англии. Об этом заявил журналист Михаил Шахназаров. Его слова приводит издание "Абзац".

Он раскрыл, что Мониава и ее подруга Нюта Федермессер проходили обучение в Англии по работе в социальной сфере.

Есть такая мадам – Лидия Мониава, очень странная, которая проходила обучение в Англии, где они получали методички о том, как нужно заниматься благотворительностью. Мониава взяла из лечебного учреждения мальчика Колю… повезла его в ночной клуб… мальчик, наверняка, испытывал жуткие боли, но ей все было по кайфу заявил Шахназаров

Ранее стало известно, что Мониава покинет пост директора "Дома с маяком" и правление хосписа на фоне возбужденного против нее уголовного дела за распространение фейков о российской армии. Следствие продолжается, Лидию отпустили из зала суда, наложив запрет определенных действий в качестве меры пресечения.