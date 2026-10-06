Москва6 октВести.СК РФ прекратил уголовное дело в отношении основателя детского хосписа "Дом с маяком" Лидии Мониавы в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.
Вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Нам позвонил следователь, с его слов основанием для прекращения дела является отсутствие состава преступленияуточнил адвокат
Лидии Мониаве было предъявлено обвинение по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.