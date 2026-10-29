Москва29 октВести.Новым председательствующим судьей по делу бывшего венесуэльского президента Николаса Мадуро назначена Аналиса Торрес. Об этом говорится в материалах электронной базы федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк, передает Reuters.
Назначение потребовалось после смерти 92-летнего судьи Элвина Хеллерстайна, который ранее вел этот процесс.
Торрес занимает должность федерального судьи в Южном округе Нью-Йорка с 2013 года. В 2022 году она рассматривала дело надзирателей, дежуривших в ночь смерти финансиста Джеффри Эпштейна, и приняла решение о прекращении уголовного преследования против них.
Накануне сообщалось, что Федеральный судья США Элвин Хеллерстайн, рассматривавший дело экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, скончался на 93-м году жизни.