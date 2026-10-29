Новой судьей по делу Мадуро после смерти Хеллерстайна назначена Аналиса Торрес

Дело Мадуро передано судье Аналисе Торрес после смерти Элвина Хеллерстайна Новой судьей по делу Мадуро после смерти Хеллерстайна назначена Аналиса Торрес

Москва29 окт Вести.Новым председательствующим судьей по делу бывшего венесуэльского президента Николаса Мадуро назначена Аналиса Торрес. Об этом говорится в материалах электронной базы федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк, передает Reuters.

Назначение потребовалось после смерти 92-летнего судьи Элвина Хеллерстайна, который ранее вел этот процесс.

Торрес занимает должность федерального судьи в Южном округе Нью-Йорка с 2013 года. В 2022 году она рассматривала дело надзирателей, дежуривших в ночь смерти финансиста Джеффри Эпштейна, и приняла решение о прекращении уголовного преследования против них.

Накануне сообщалось, что Федеральный судья США Элвин Хеллерстайн, рассматривавший дело экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, скончался на 93-м году жизни.