В суд направлено дело о гибели шести человек в ДТП с трамваем в Туле

Дело о гибели шести человек в ДТП с трамваем направлено в суд в Туле В суд направлено дело о гибели шести человек в ДТП с трамваем в Туле

Москва30 окт Вести.Уголовное дело о ДТП на Пролетарском мосту в Туле, в результате которого погибли 6 человек, направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает прокуратура Тульской области в MAX.

Неконтролируемый сход трамвая с путей и его столкновение с двумя маршрутными такси произошло 31 октября 2025 года. Шесть человек погибли, еще 23 признаны потерпевшими по делу.

Уголовные дела в отношении должностных лиц возбуждены на основании материалов прокурорской проверки говорится в публикации

Согласно версии следствия, трое подсудимых достоверно знали о ненадлежащем состоянии рельсового полотна на участке трамвайных путей, проходящих по улице Пролетарской у дома 2 "а", но не приняли мер к обеспечению безопасности дорожного движения рельсового транспорта.