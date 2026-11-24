Во Львовской области ветеран ВСУ погиб при пожаре из-за зарядки своего протеза

Демобилизованный боец ВСУ скончался после взрыва аккумулятора протеза Во Львовской области ветеран ВСУ погиб при пожаре из-за зарядки своего протеза

Москва24 ноя Вести.Во Львовской области 35-летний ветеран Вооруженных сил Украины Евгений Горожанкин скончался от травм в результате возгорания во время зарядки электронного протеза ноги. Об этом сообщает украинское издание "Твоє місто".

Инцидент произошел в начале сентября в городе Шептицком. Горожанкин там жил после полученного в 2024 году ранения и последующей демобилизации. Согласно одной из версий, причиной трагедии стал взрыв литий-ионной батареи устройства, вызванный скачком напряжения в электросети.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами более половины поверхности тела, через десять дней он умер.