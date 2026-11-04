Демократ Эль-Сайед опережает республиканца Роджерса на выборах в Сенат Демократ Эль-Сайед станет первым мусульманином в Сенате США

Москва4 ноя Вести.Кандидат от Демократической партии Абдул Эль-Сайед побеждает на выборах в Сенат США от штата Мичиган, свидетельствует прогноз аналитической службы Decision Desk HQ.

По предварительным данным, Эль-Сайед набирает 50,78% голосов, а его соперник, республиканец Майк Роджерс - 47,25%. В случае подтверждения победы демократ станет первым мусульманином в истории Сената США.

Во время предвыборной кампании Эль-Сайед подвергался критике со стороны президента Дональда Трампа. Американский лидер поддерживал кандидатуру Роджерса. При этом Эль-Сайеда поддержал бывший президент США Барак Обама.

Демократ выступает за прекращение военной помощи США Израилю.