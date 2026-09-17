Деньги и власть: экс-депутат Рады рассказал, кого ненавидит Зеленский Экс-депутат Рады Царев Зеленский ненавидит тех, кто хочет забрать у него деньги

Москва17 сен Вести.Народный депутат Украины IV-VII созывов (2002-2014 гг.) Олег Царев в интервью ИС "Вести" рассказал, кого глава киевского режима Владимир Зеленский ненавидит больше всего.

По словам бывшего депутата, президент России Владимир Путин - далеко не тот человек, которого Зеленский ненавидит.

Россия - это место, где Зеленский зарабатывает деньги. Он ненавидит людей, которые у него сейчас пытаются забрать деньги и власть. Не было бы войны, не было бы денег… То, что мы сейчас наблюдаем на Украине - коррупционные скандалы, заявления Зеленского, что нет денег, - это все борьба за власть и за деньги. В конечном счете все только за деньги, никакой идеологии, ничего нет личного. Там где-то фрики, маргиналы, украинские националисты, бандеровцы - это только фон, который позволяет воевать с Россией. Во главе всего стоят деньги считает Царев

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник раскрыл истинные опасения Зеленского по выборам на Украине. По его словам, главу киевского режима не устраивает бесконтрольное голосование, Зеленский боится, что проголосуют не за него.