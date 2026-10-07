Ряд улиц будет перекрыт в Москве во время забега

Дептранс: в Москве перекроют ряд улиц из-за забега Ряд улиц будет перекрыт в Москве во время забега

Москва7 окт Вести.В Москве 9 и 10 октября временно перекроют ряд улиц в районе Покровское-Стрешнево в связи с проведением мероприятия "Красно-белый забег". Об этом сообщает столичный Дептранс.

Движение будет закрыто: с 08:00 9 октября до 14:30 10 октября — на участке улицы Братьев Старостиных; 10 октября с 07:00 до 11:30 — на участках улиц Игоря Нетто, Константина Бескова, Николая Озерова, Аэроклубной, а также на Покровской набережной и в местном проезде в районе улицы Николая Озерова; 10 октября с 07:00 до 12:30 — на участках улиц Братьев Старостиных и Летной говорится в сообщении

Отмечается, что 10 октября до окончания мероприятия на всех участках перекрытий будет запрещена парковка.