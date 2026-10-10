Москва10 октВести.Движение будет перекрыто на некоторых улицах в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы 10 октября из-за "Красно-белого забега", сообщается в MAX-канале Дептранса столицы.
Движение будет закрыто до 14.30 на участке улицы Братьев Старостиныхговорится в сообщении
Кроме того, ограничения коснутся некоторых участков улиц Игоря Нетто, Константина Бескова, Николая Озерова, Аэроклубной, Летной и Покровской набережной.
Уточняется, что до окончания мероприятия на всех перекрытых участках улиц будет запрещена парковка.