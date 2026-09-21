Москва21 сен Вести.Граждане Германии критикуют правительство за решение закрыть Русский дом в Берлине после 40 лет работы. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал депутат от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин.

Хотелось бы сказать еще пару слов о Русском доме в Берлине, где он был закрыт правительством Германии канцлера Мерца. Конечно, после 40 лет работы Русского дома в Германии – это очень, на мой взгляд, неправильный ход, где также граждане Германии критикуют правительство Германии за это решение заявил Савин

Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Москва разочарована решением властей Германии закрыть Русский дом в Берлине и воспринимает его как недружественный шаг.