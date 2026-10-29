Москва29 окт Вести.Представителям власти на Украине, превратившейся в сумасшедший дом, осталось не долго выступать с популистскими заявлениями, которые следует воспринимать только как повод для юмора. Об этом заявил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

Таким образом он прокомментировал предложение депутата Верховной рады Марьяны Безуглой об отмене брони от мобилизации для всех украинцев, кроме главы киевского режима Владимира Зеленского и министров.

Вопрос о броне [от мобилизации], и вообще на вопрос о высказываниях депутатов Верховной рады, это всегда вопрос о том, что очередной сумасшедший популист на этой территории, которая давно уже превратилась с точки зрения и политики, и всей остальной жизни, откровенно говоря, в сумасшедший дом, на мой взгляд, отвечать бессмысленно…, я очень искренне на это надеюсь, не так долго им осталось выступать и размахивать руками сказал парламентарий ТАСС

Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что украинцев с бронью или отсрочкой от мобилизации больше, чем тех, кто служит в рядах ВСУ. Он подчеркнул, что армии постоянно требуется пополнение живой силы.