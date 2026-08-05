Москва5 авгВести.У российской армии сегодня все преимущества на фронте в воздухе. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По его мнению, у ВСУ уже некому воевать.
У нас сейчас явное преимущество в воздухе и по беспилотникам. И главное, что меня, например, радует в этом отношении... мы бьем баллистикой, а баллистика — это не беспилотники. Против нее они ничего сделать не могут. Киев можно вообще стереть с лица землисказал депутат
При этом, добавил Журавлев, надо продолжать в том же духе и заставить Украину капитулировать.
Это единственная наша возможность. И ничего Запад не сделает, как зайки будут слушать все, что мы им говорим, потому что другого варианта нет. Сегодня никаких переговоров... с ними быть не может. Они должны ответить за все. И вот эта территория, которая у них сегодня есть - наши исконные земли. Мы их должны забратьзаявил Алексей Журавлев