Депутат Госдумы объяснил, в чем преимущество ВС РФ на фронте Депутат Журавлев объяснил, какое преимущество у российской армии на фронте

Москва5 авг Вести.У российской армии сегодня все преимущества на фронте в воздухе. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его мнению, у ВСУ уже некому воевать.

У нас сейчас явное преимущество в воздухе и по беспилотникам. И главное, что меня, например, радует в этом отношении... мы бьем баллистикой, а баллистика — это не беспилотники. Против нее они ничего сделать не могут. Киев можно вообще стереть с лица земли сказал депутат

При этом, добавил Журавлев, надо продолжать в том же духе и заставить Украину капитулировать.