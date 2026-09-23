Депутат Хачатрян: Армения нужна Европе только для конфликта с Россией

Депутат Хачатрян раскрыл, зачем Европе нужна Армения Депутат Хачатрян: Армения нужна Европе только для конфликта с Россией

Москва23 сен Вести.Единственная причина, по которой Европа заинтересовалась Арменией, – возможность использовать республику против России, заявил журналистам армянский депутат от оппозиционного блока "Армения" Севак Хачатрян.

Оппозиция неоднократно предупреждала, что при ухудшении отношений с Россией армянская экономика окажется в "апокалиптическом" состоянии, подчеркнул парламентарий.

[Наши власти] не могут понять, что мы нужны Европе, европейским государствам настолько, насколько мы можем навредить России или полностью от нее оторваться, в противном случае мы неинтересны. Они хотят получить Украину. Зачем мы поддаемся на эти требования? задался вопросом Хачатрян

Ранее российский дипломат Владислав Масленников предупредил, что выход Армении из Евразийского экономического союза приведет ее к огромным издержкам в экономике и социальной сфере. Впрочем, эти проблемы, подчеркнул он, Евросоюз мало заботят.