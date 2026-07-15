Депутат объяснил, почему выпускники детских домов долго стоят в очереди на жилье В Госдуме назвали причины долгих очередей на жилье для сирот в регионах

Москва15 июл Вести.Выпускники детских домов долгое время стоят в очереди на жилье, потому что в региональных органах власти не выстроены правильные приоритеты. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

По его словам, проблема выдачи жилья сиротам решаема за один-два года, если пересмотреть бюджетные расходы.

Я скажу откровенно, как я вижу ситуацию. Вся проблема в отсутствии в органах власти приоритетов. Вот не на словах, что мы там заботимся о детях-сиротах и так далее, а в приоритетах. Если начинать смотреть региональные бюджеты, мы видим огромные средства, которые закладываются на PR, на красиво звучащее, там, информирование о деятельности губернатора, правительства, депутатов и так далее. Какие-то расходы, связанные с обновлением автопарка. Какие-то гигантские стройки, которые, наверное, можно было бы сделать после того, как обеспечить детей-сирот жильем. Вот, на мой взгляд, это, в принципе, проблема, решаемая там за один-два года в любом регионе, вне зависимости от бюджета его. Просто путем выстраивания правильных приоритетов заявил Матвеев

Ранее сообщалось, что вдовы и вдовцы погибших участников специальной военной операции (СВО) из числа детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, смогут вне очереди получить выплату на приобретение жилья или погашение ипотеки.