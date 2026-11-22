Депутат объяснила, в каких случаях отец ребенка может получить маткапитал Депутат: отец может получить маткапитал только при определенных обстоятельствах

Москва22 ноя Вести.Материнский капитал может получить мужчина, если право на него перешло от матери ребенка или в случае, когда он является единственным усыновителем. Об этом в беседе с ТАСС рассказала член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Наталья Москвитина ("Единая Россия").

Она подчеркнула, что маткапитал – мера поддержки не только матерей, но и отцов, но право мужчин возникает лишь при определенных законом обстоятельствах.

Отец может получить маткапитал в случаях, если право перешло от матери. Например, она умерла, лишена родительских прав, умышленно совершила преступление против ребенка. Если отец – единственный усыновитель и у него есть российское гражданство пояснила депутат

Ранее в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что после плановой индексации в 2027 году размер материнского капитала за второго ребенка впервые превысит один миллион рублей и составит 1 млн 28,7 тысячи рублей.