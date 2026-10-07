Афонин: РФ нужно не перемирие, а завершение конфликта на Украине

Депутат заявил, что РФ нужно не перемирие, а завершение конфликта на Украине Афонин: РФ нужно не перемирие, а завершение конфликта на Украине

Москва7 окт Вести.России нужно не перемирие, а завершение конфликта на Украине. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Госдумы Юрий Афонин.

С точки зрения планов перемирия это совершенно невыгодно Российской Федерации, потому что за последние недели мы начали действовать впервые очень жестко, твердо, и на самом деле сейчас именно, наверное, впервые за последние годы есть хорошая возможность фактически уничтожить в подавляющем большинстве энергетическую инфраструктуру. Посмотрите, уже локомотивов не так много осталось, крупнейшие порты, куда поставляется западная техника, блокированы. Начали бить и разрушать мосты через Днепр, а их полное уничтожение приведет к коллапсу вооруженных сил Украины, поэтому с точки зрения перемирия, никакого перемирия для нашей страны невыгодно, необходимо завершение конфликта сказал он

Депутат отметил, что Европа будет продолжать давать деньги, а также помогать ресурсами и специалистами.

Но эта помощь не решит, если мы продолжим наступательно действовать с точки зрения разрушения, в первую очередь, этой инфраструктуры … Оборонная инфраструктура рухнет. И то, что мы наносили удары, то, что разгромили множество оборонных предприятий, то, что у нашего оборонного комплекса есть новые системы – это очень хорошо, они будут решать судьбу войны сказал Афонин

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киевский картонно-бумажный комбинат, связанный с производством ракет "Фламинго", остановил работу.