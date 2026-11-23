Москва23 ноя Вести.Европейские страны хотят обезопасить себя и оправдать то, что они пропускают украинские дроны на территорию России через свое воздушное пространство, приняв Украину в НАТО. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Современная Европа - это тыловые структуры украинских нацистов. То есть это украинский тыл, откуда запускаются дроны, запускается другая ударная техника… Но и переходить грани им тоже нельзя. Они хотят обезопасить себя политически и дать какое-то Зеленскому политическое прикрытие в рамках или возможного вступления в НАТО, или активации пятой статьи для прикрытия Украины, сохранения режима Зеленского сказал депутат

Ранее Зеленский заявил, что Украину должны принять в НАТО, так как это якобы лучшая гарантия для ее безопасности. Он потребовал от западных спонсоров Киева предоставить ему 115 миллиардов евро помощи, так как считает уже одобренный на 2027 год кредит ЕС в 45 миллиардов недостаточной суммой для нужд Украины.