Москва12 ноя Вести.Постоянно нарушение договоренностей со стороны Запада заставляет Россию вести разговор о материальных гарантиях с американцами. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин в интервью ИС "Вести".

История показывает, что, как правило, бумажные договоры очень часто нарушаются. Мы видели, когда минские договоренности оказались совершенно невыполненными, и все обязательства европейских лидеров во время майданного переворота тоже были выкинуты. Все документы, особенно в современной истории, во многом носят декларативный характер, а необходимы материальные гарантии. Я думаю, что российская сторона как раз ведет принципиально ключевой диалог с американцами именно о материальных гарантиях сказал депутат

К подобным материальным гарантиям он отнес сокращение оборонных программ в Европе, демилитаризацию Украины.