Москва13 окт Вести.19-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой заявила об избиении матерью. Об этом пишет издание Super.

Согласно этой информации, Полина Борисова утверждает, что периодически вынуждена защищаться от действий матери. По словам девушки, она всегда жалела мать, но теперь решила действовать на опережение из опасений, что та будет делать публичные заявления.

Полина Борисова описала свою версию событий во время одного из конфликтов. Дата инцидента в материале не указана. По рассказу девушки, ей стало плохо после еды, и она спросила у матери, смотрящей сериал, нужно ли вызвать скорую помощь. По версии Полины Борисовой, в ответ телеведущая попросила "не лезть" к ней, так как она смотрит сериал. Полина Борисова сказала матери, что если та "стакан в старости" попросит, то она ответит так же.

По словам Полины Борисовой, на место приехала скорая помощь, и девушка легла на кровать матери из-за ремонта в своей комнате.

Только меня скорая прокапала, я лежу на кровати, я слышу, что дверь за скорой закрывается, они ушли, тут же влетает моя мама в комнату и начинает меня избивать сказала Полина Борисова

По заявлению девушки, мать способна наносить сильные удары ("дерется сильно"), так как ранее занималась боями и боксом. Как говорит Полина Борисова, после этого она прижала телеведущую к стене и попросила успокоиться, после чего отпустила мать.

По версии девушки, это закончилось тем, что мать перестала пускать ее домой, посчитав, что дочь напала на нее. По рассказу дочери телеведущей, было уже несколько случаев, когда мать не впускала ее в квартиру, и Полина, вернувшись домой ночью, была вынуждена спать в подъезде.

Полина Борисова уточнила, что мечтает о своей квартире и получает поддержку родных, в том числе бабушки по матери, живущей в другом городе и вынужденной постоянно работать.

Ранее психиатр Василий Шуров прокомментировал отношения Даны Борисовой с дочерью.