Москва30 окт Вести.Телеведущая Дана Борисова забрала заявление в полицию о краже 120 тысяч рублей из своей квартиры, подозреваемой в которой оказалась ее 20-летняя дочь Полина. Об этом Борисова рассказала в интервью MK.RU.

По словам телеведущей, после исчезновения денег она обратилась в полицию, где сняли отпечатки пальцев, совпавшие с отпечатками дочери. Полина отрицала причастность к пропаже. Борисова пояснила, что решила забрать заявление после консультации с отцом дочери и юристом, так как в случае возбуждения уголовного дела по статье о краже забрать его было бы уже нельзя.

Борисова также рассказала о сложностях в отношениях с дочерью, которая, по ее словам, не учится и не работает. Телеведущая отметила, что Полина публикует их личную переписку в соцсетях и участвует в телешоу за гонорары. Отец Полины перевел Борисовой 20 тысяч рублей в качестве компенсации.