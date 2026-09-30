Москва30 сен Вести.Прошла предварительная беседа по делу Полины Дибровой и Елены Товстик. 37-летняя Полина подала в суд на 41-летнюю Елену за регулярные и продолжительные оскорбительные высказывания в свой адрес и требует 5 млн рублей компенсации морального вреда, сообщает KP.RU.

Я терпела больше года, но хватит. Мы живем с Романом вместе уже год. В течение года она поливает нас грязью. Мы молчали, потому что входили в положение Лены, понимая, что она в расстроенных чувствах. Но она тронула моих детей, тут я не буду молчать. Каждая мать будет защищать своих детей. Пусть теперь отвечает перед судом и законом сообщила KP.RU Полина Диброва

По словам бизнесвумен, она терпела хейт больше года, но терпение основательницы женского клуба пришло к концу, когда Товстик затронула тему детей. Елена, в свою очередь, заявила, что Диброва подвергает ее детей опасности. Ранее, после развода Романа и Елены Товстиков, двое средних детей сами пожелали остаться жить с отцом. Самый старший, 19-летний Андрей, проживает с бабушкой и дедушкой, а трое младших наследников остались с мамой.

Интересы Дибровой представляет адвокат Марина Дубровская. По ее словам, на предварительную беседу явилась представитель Елены Товстик и с порога пообещала подать иски против Полины - "за какие-то, видимо, фантазийные высказывания". Настрой у представителя был агрессивный.

Дубровская также отметила, что фразы, являющиеся предметом иска, касаются детей и носят порочащий и оскорбительный характер. Диброва требует 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Адвокат пояснила, что заявленные требования поддержали в полном объеме. Сумму в 5 млн рублей пока не меняли, но, вероятно, будут решать вопрос о ее увеличении по ходу дела.

Кроме того, Дубровская обратила внимание, что Елена Товстик, которая ранее регулярно оскорбляла Диброву в соцсетях, наконец прекратила свои высказывания.

Очередное заседание по делу Дибровой и Товстик состоится в Никулинском районном суде 14 октября.