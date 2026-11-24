Фигуристка Анна Погорилая показала травмы после конфликта с незнакомцем Фигуристка Анна Погорилая рассказала о конфликте с "неадекватным человеком"

Москва24 ноя Вести.Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года 28-летняя Анна Погорилая рассказала о конфликте с незнакомцем. Она опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) видео окровавленных костяшек пальцев.

Я не знаю, как об этом писать. Просто почувствовала страх не за себя, а за своего ребенка. Не думала, что придется кричать на улице и просить о помощи. Сейчас у нас уже все хорошо. Неадекватных хватает. Заявление написали. А поможет ли, это другой вопрос говорится в тексте публикации

Анна поделилась, что ей было страшно за дочь и что в момент опасности она думала только о том, как ее защитить.

При этом подробностей инцидента фигуристка не сообщила.