Фигуристка Погорилая подверглась нападению у собственного дома Муж Погорилой рассказал о нападении на фигуристку во дворе дома

Москва24 ноя Вести.Российская фигуристка Анна Погорилая столкнулась с нападением во дворе своего дома. Инцидент произошел вечером 23 ноября на Жулебинском бульваре, сообщает MK.RU.

Спортсменка, как обычно, припарковалась возле своего дома. В момент, когда она выходила из машины вместе с пятилетней дочерью, на нее набросился неизвестный мужчина. Конфликт, по предварительным данным, возник из-за того, что Погорилая якобы задела прохожего, сдавая назад на автомобиле.

Подробности произошедшего изданию рассказал супруг фигуристки Андрей Невский.

Аня выходила из машины с Евой. И на нее резко налетел дядечка, очень старенький. Он резко и сильно ее толкнул. Зная, какие у нее сильные ноги, я не представляю, сколько сил он приложил. Как я понял, причиной неадекватного поведения мужчины стало то, что Аня, сдавая назад, якобы задела его. Я сам не был там и не знаю, задела она его или нет рассказал муж Погорилой

По информации издания, фигуристка уже написала заявление в полицию на нападавшего.

Анна Погорилая — бронзовый призер чемпионата мира 2016 года и серебряный призер чемпионата Европы 2017 года.