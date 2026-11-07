Около 15 детей в Сан-Диего получили сладости с галлюциногенными веществами

Детям на Хэллоуин в США раздали мармелад с психоделиками Около 15 детей в Сан-Диего получили сладости с галлюциногенными веществами

Москва7 ноя Вести.Около 15 детей в возрасте от одного года до шести лет получили мармелад с психоделическим веществом во время празднования Хэллоуина в американском Сан-Диего. Полиция начала расследование и арестовала двух мужчин, пишет Newsweek.

Сладости раздавали в одном из домов в районе Оушен-Бич 31 октября. Родители обратили внимание на необычную упаковку и заподозрили, что в мармеладе могут содержаться запрещенные вещества. На обертке был изображен жираф, а также указано содержание псилоцибина – галлюциногенного вещества, встречающегося в некоторых видах грибов.

Проведенная экспертиза подтвердила наличие психоделика в сладостях. При этом полиция пока не установила, успел ли кто-либо из детей съесть мармелад и повлияло ли это на их здоровье.

Позднее сотрудники полиции и детективы отдела по борьбе с наркотиками провели обыск в доме на бульваре Сансет-Клиффс. Там обнаружили упаковку с таким же мармеладом, а также более 1,1 кг каннабиса, свыше 25 г метамфетамина, весы и материалы для фасовки наркотиков.

В ходе обыска был обнаружен пакет с жевательным мармеладом, предположительно содержащим псилоцибин – точно таким же, какой раздавали на Хэллоуин сообщили в полицейском управлении Сан-Диего изданию

Кроме того, правоохранители изъяли незаконно хранившуюся винтовку, патроны и частично собранный пистолет. Расследование обстоятельств распространения сладостей продолжается.

Ранее сообщалось, что празднование Хэллоуина в США сопровождалось многочисленными случаями стрельбы. По оценкам аналитиков, в результате таких инцидентов погибли 76 человек, еще более 200 получили огнестрельные ранения.