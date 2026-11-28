Москва28 нояВести.Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней произошло на улице Ринчино в Октябрьском районе, сообщили в МВД Бурятии.
По данным полиции, 11-летняя девочка скатилась на тюбинге со стихийной горки и оказалась на проезжей части, где врезалась в автомобиль Toyota Corolla.
В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощиговорится в публикации ведомства в MAX
Сейчас на месте аварии работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства происшествия.