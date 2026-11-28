В Бурятии школьница на ватрушке попала под машину на проезжей части

Девочка на тюбинге съехала со стихийной горки и попала под машину в Бурятии В Бурятии школьница на ватрушке попала под машину на проезжей части

Москва28 ноя Вести.Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней произошло на улице Ринчино в Октябрьском районе, сообщили в МВД Бурятии.

По данным полиции, 11-летняя девочка скатилась на тюбинге со стихийной горки и оказалась на проезжей части, где врезалась в автомобиль Toyota Corolla.

В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи говорится в публикации ведомства в MAX

Сейчас на месте аварии работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства происшествия.