Москва10 нояВести.В поселке Агинское произошло ДТП с фурой, в котором пострадала 15-летняя девочка-пешеход, сообщает Госавтоинспекция Забайкалья в MAX.
Авария произошла 9 ноября в 17.35 на 157 километре федеральной автодороги Чита – Забайкальск.
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В результате ДТП 15-летняя девочка была госпитализирована в медучреждение поселка Агинское. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.