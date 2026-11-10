В Забайкалье фура сбила на пешеходном переходе 15-летнюю девочку

Фура сбила 15-летнюю девочку на зебре в Забайкалье В Забайкалье фура сбила на пешеходном переходе 15-летнюю девочку

Москва10 ноя Вести.В поселке Агинское произошло ДТП с фурой, в котором пострадала 15-летняя девочка-пешеход, сообщает Госавтоинспекция Забайкалья в MAX.

Авария произошла 9 ноября в 17.35 на 157 километре федеральной автодороги Чита – Забайкальск.

39-летний водитель большегруза Foton допустил наезд на несовершеннолетнюю пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу говорится в публикации

В результате ДТП 15-летняя девочка была госпитализирована в медучреждение поселка Агинское. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.